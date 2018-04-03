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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
03.04.2018 - 15:06, Son Güncelleme:

Erzurum'dan 2026 hamlesi

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Erzurum'dan 2026 hamlesi

Erzurum, 2026 Kış Olimpiyatları adaylığı diyalog sürecine başvuru yaptı.

Erzurum, oyunların adaylığı için Graz, Calgary, Sapporo, Sion,Stockholm ve Cortina/Milano/Torino kentleriyle yarışacak.

Erzurum, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemek için aday olmak isteyen kentlerin değerlendirileceği diyalog sürecine resmi başvurusunu yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Erzurum, 2026 Olimpiyat Oyunları adaylığında Graz (Avusturya), Calgary (Kanada), Sapporo (Japonya), Sion (İsviçre), Stockholm (İsveç) ve Cortina/Milano/Torino (İtalya) kentleri ile yarışacak.

Diyalog sürecinde, aday kentler ve milli olimpiyat komiteleri, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemenin getireceği avantajlar ve yükümlülükleri, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile değerlendirme şansı bulacak.

Resmi teklifin yapılmasının gerekmediği ve bir garanti talep edilmeyen bu süreçte IOC, teknik uzman ve ekiplerini ilgili kentlere göndererek hazırlık ve değerlendirme süreçlerini yerinde inceleyecek ve bir teknik rapor hazırlayacak. Bu rapor kapsamında diyalog sürecini başarıyla tamamladığı yönünde onay verilen kentler, resmi adaylık başvurusu yapmaya hak kazanacak.

IOC, son dönemde uyguladığı Olimpik Gündem 2020 ve Yeni Norm yaklaşımı ile ev sahibi kentlerin halihazırda gerekli imkanların çoğuna büyük ölçüde sahip olmasını, daha az sayıda yeni yatırım ve tesis yapmasını ve mümkün olduğunca en düşük bütçe ile oyunları organize etmesini bekliyor.

Erzurum'un uluslararası organizasyon tecrübesi

Erzurum, bugüne kadar ev sahipliği yaptığı birçok uluslararası spor organizasyonu ile 2026 Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemek için ciddi bir aday konumunda bulunuyor.

Kent, daha önce 2011 Kış Üniversite Oyunları, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF), Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası, ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası, FIS SBX Snowboard Dünya Kupası gibi büyük ölçekli organizasyonları başarılı şekilde düzenlemişti.
Türkiye, tarihinde ilk kez Kış Olimpiyatları adaylığına başvuruda bulunurken, daha önce 2000, 2004, 2008, 2012 ve 2020 Yaz Olimpiyatlarına aday olmuş ancak ev sahipliği yapma hakkı kazanamamıştı.

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