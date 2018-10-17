Spin Accelerator için son tarih 28 Ekim
1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation işbirliği ile hayata geçen ilk Spor İnovasyonu - SPIN Accelerator® programı için başvurular devam ediyor.
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen, sporda inovasyon yapmaya ve bölgedeki spor teknolojisi startup’larının sahip olduğu potansiyeli en üst düzeye çıkarmaya odaklanan SPIN Accelerators’ın programına başvurular devam ediyor. 1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation işbirliği ile hayata geçen programa şu ana kadar 13 adedi yurtdışından olmak üzere 35 başvuru gerçekleşti. Beslenme, fitness, performans ölçümü, medya ve taraftar artırmaya yönelik çok geniş bir yelpazede gerçekleşen başvurular 28 Ekim’de sona eriyor.
Program aynı zamanda Silikon Vadisi, Avustralya, Almanya, İngiltere, İsveç, İsrail, Ukrayna, İtalya gibi daha birçok yerden gelen ortaklarla birlikte yürütülüyor. Kıdemli eğitmenler arasında UEFA’nın CMO’su Guy-Laurent Epstein, Reebok’ın Eski Başkanı Uli Becker, Washington Redskins’in Başkan Yardımcısı Bay Rod Nenner ve spor dünyasının yakından tanıdığı birçok üst düzey isim yer alıyor. Programın 2018'de gerçekleştirilen ilk döngüsünde ‘startup’ların yüzde 40'ı yatırım topladı.
MEF Üniversitesi ve 1907 Fenerbahçe’nin sunduğu SPIN Accelerator® programı, çeşitli sektörlerden spor alanında inovatif çözümler sunan startup’ları davet ediyor. Odaklanılan sektörler arasında: taraftar katılımı, espor, engelli sporları, performans ve analitik, giyilebilir teknoloji, büyük veri, akıllı stadyumlar ve daha fazlası yer alıyor.
SPIN Accelerator® programına başvurular aşağıdaki linkten gerçekleştirilecektir.
http://accelerators.hypesportsinnovation.com/1907-fenerbahce-mef/
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