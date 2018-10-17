Spin Accelerator için son tarih 28 Ekim

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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17.10.2018 - 14:04, Son Güncelleme:

Spin Accelerator için son tarih 28 Ekim

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Spin Accelerator için son tarih 28 Ekim

1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation işbirliği ile hayata geçen ilk Spor İnovasyonu - SPIN Accelerator® programı için başvurular devam ediyor.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen, sporda inovasyon yapmaya ve bölgedeki spor teknolojisi startup’larının sahip olduğu potansiyeli en üst düzeye çıkarmaya odaklanan SPIN Accelerators’ın programına başvurular devam ediyor. 1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation işbirliği ile hayata geçen programa şu ana kadar 13 adedi yurtdışından olmak üzere 35 başvuru gerçekleşti. Beslenme, fitness, performans ölçümü, medya ve taraftar artırmaya yönelik çok geniş bir yelpazede gerçekleşen başvurular 28 Ekim’de sona eriyor.

Program aynı zamanda Silikon Vadisi, Avustralya, Almanya, İngiltere, İsveç, İsrail, Ukrayna, İtalya gibi daha birçok yerden gelen ortaklarla birlikte yürütülüyor. Kıdemli eğitmenler arasında UEFA’nın CMO’su Guy-Laurent Epstein, Reebok’ın Eski Başkanı Uli Becker, Washington Redskins’in Başkan Yardımcısı Bay Rod Nenner ve spor dünyasının yakından tanıdığı birçok üst düzey isim yer alıyor. Programın 2018'de gerçekleştirilen ilk döngüsünde ‘startup’ların yüzde 40'ı yatırım topladı.

MEF Üniversitesi ve 1907 Fenerbahçe’nin sunduğu SPIN Accelerator® programı, çeşitli sektörlerden spor alanında inovatif çözümler sunan startup’ları davet ediyor. Odaklanılan sektörler arasında: taraftar katılımı, espor, engelli sporları, performans ve analitik, giyilebilir teknoloji, büyük veri, akıllı stadyumlar ve daha fazlası yer alıyor.

SPIN Accelerator® programına başvurular aşağıdaki linkten gerçekleştirilecektir.

http://accelerators.hypesportsinnovation.com/1907-fenerbahce-mef/

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