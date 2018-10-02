Spartak Trnava hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, futbolcuların dar alanda pas organizasyonlarıyla başladığı belirtildi.
İdmanın çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakasının hazırlıklarını yarın Ülker Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
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