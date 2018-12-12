Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSpartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
GeriSpor Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
12.12.2018 - 14:40, Son Güncelleme:

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen temsilcimiz Fenerbahçe, Spartak Trnava deplasmanında prestij mücadelesine çıkacak. Ligde kötü günler geçiren Sarı Lacivertliler, galibiyet elde ederek moral depolamayı amaçlayacak. Peki, Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

UEFA Avrupa Ligi D Grubu mücadelesinde Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı ile Avrupa arenasındaki 228. mücadelesine çıkacak. D Grubunda 8 puanla ikincilik konumunda yer alan Fenerbahçe, çıkmayı garantilediği grupta Spartak Trnava karşısında galibiyet şansı arayacak. Peki, Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Spartak Trnava, Stadion Antona Malatinskeho'da temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 13 Aralık Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma,  Bein Sports HD 2 kanalından canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 228. KARŞILAŞMA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu altıncı ve son maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası arenada 228. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 227 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:
Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 59 30 17 12 80 55
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
TOPLAM 227 83 48 96 282 334

Fenerbahçe'nin üstünde baskı olmayacak!Futbol yorumcusu Uğur Meleke Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
daha fazla video için

"KUPA 2"DE 113 MAÇ

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 113 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 27 beraberlik ve 38 yenilgi aldı.

Fenerbahçe, söz konusu 113 maçta rakip fileleri 152 kez havalandırırken kalesindeki 146 gole engel olamadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Necip Uysal, Bayrampaşa'yı ayağa kaldırdı

Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Beşiktaş, Malmö maçına hazır

Muslera: 'Futbola santrfor olarak başladım'