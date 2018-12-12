Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen temsilcimiz Fenerbahçe, Spartak Trnava deplasmanında prestij mücadelesine çıkacak. Ligde kötü günler geçiren Sarı Lacivertliler, galibiyet elde ederek moral depolamayı amaçlayacak. Peki, Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
UEFA Avrupa Ligi D Grubu mücadelesinde Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı ile Avrupa arenasındaki 228. mücadelesine çıkacak. D Grubunda 8 puanla ikincilik konumunda yer alan Fenerbahçe, çıkmayı garantilediği grupta Spartak Trnava karşısında galibiyet şansı arayacak. Peki, Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Spartak Trnava, Stadion Antona Malatinskeho'da temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 13 Aralık Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı yayınlanacak.
AVRUPA'DA 228. KARŞILAŞMA
UEFA Avrupa Ligi D Grubu altıncı ve son maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası arenada 228. maçına çıkacak.
Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 227 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:
Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 59 30 17 12 80 55
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
TOPLAM 227 83 48 96 282 334
"KUPA 2"DE 113 MAÇ
Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 113 maça çıktı.
Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 27 beraberlik ve 38 yenilgi aldı.
Fenerbahçe, söz konusu 113 maçta rakip fileleri 152 kez havalandırırken kalesindeki 146 gole engel olamadı.
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