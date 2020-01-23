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Basketbol
AA
Haber Giriş: 23.01.2020 - 21:43,Son Güncelleme:/

Spartak Moskova Region 90-71 Hatay Büyükşehir Belediyespor

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Spartak Moskova Region 90-71 Hatay Büyükşehir Belediyespor

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Rusya'nın Spartak Moskova Region ekibine deplasmanda 90-71 yenildi.

Vidnoje Spor Merkezi'nde yapılan maçın ilk setini 24-18 önde bitiren ev sahibi takım, soyuna odasına da 47-30 üstün gitti.

Müsabakanın üçüncü çeyreğini de 66-51 önde tamamlayan Spartak Moskova Region, salondan 90-71 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak Çarşamba günü Hatay'da oynanacak.

Spartak Moskova Region 90-71 Hatay Büyükşehir Belediyespor

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