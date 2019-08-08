Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
GeriSpor Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
08.08.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada tamamlayan Trabzonspor’un Sparta Prag ile mücadelesi için geri sayım sürüyor. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Sparta Prag Teknik Direktörü Vaclav Jilek, Trabzonspor karşılaşmasının kendisi için bugüne kadarki en önemli maç olduğunu dile getirmişti. Peki, Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Üç yıl aradan sonra Avrupa Ligi’ne dahil olan Trabzonspor, 3’üncü ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya takımı Sparta Prag ile mücadele edecek. Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman’ın bu maçta geçen yılki ideal 11’ine yakın kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Erce, Campi, Ivanildo, Mikel, Doğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj ve Sörloth olmak üzere 8 yeni transferin de Sparta Prag karşılaşmasında yer alabileceği öngörülüyor. Peki, Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TSİ 19.00'da başlayacak müsabaka Başkent Prag'daki Generali Arena'da oynanacak.  İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşma TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak. 

Trabzonspor muhtemel 11

Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Abdulkadir Parmak- Sosa- Abdülkadir Ömür, Mikel, Nwakaeme- Ekuban

SAKAT: Onazi, Yusuf Sarı, Fıratcan, Abdurrahim


"Trabzonspor karşılaşması bugüne kadarki en önemli maçım"

Sparta Prag Teknik Direktörü Vaclav Jilek, Trabzonspor karşılaşmasının kendisi için bugüne kadarki en önemli maç olduğunu söyledi. Çek teknik direktör, Trabzonspor'un güçlü ve kaliteli bir takım olduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor karşılaşmasının bugüne kadarki en önemli maçım olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Yarınki karşılaşmada kendilerini zorlu bir takımın beklediğine dikkati çeken Jilek, Trabzonsporlu futbolcuların piyasa değerinin Sparta Prag takımından daha yüksek olduğunu ifade ederek, "Yarın ciddi bir rakibe karşı oynayacağız. Kaliteli bir takım. Evde yiyeceğimiz her gol canımızı acıtır. En azından gol yemek istemiyoruz. 1-0'lık galibiyete razıyım." ifadelerini kullandı.

Deplasmanda oynayacakları maçın da zorlu geçeceğini anlatan Jilek, "Türkiye'deki ateşli taraftarlara karşı takımımızı hazırlayacağız." şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Daniel Sturridge bombası! Beşiktaş ve Galatasaray...
Tamer Tuna: "Geçen sezondan dersler çıkardık..."
Son Dakika: Galatasaray'ın transfer hedefi Falcao evini boşalttı ve...