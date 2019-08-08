Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada tamamlayan Trabzonspor’un Sparta Prag ile mücadelesi için geri sayım sürüyor. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Sparta Prag Teknik Direktörü Vaclav Jilek, Trabzonspor karşılaşmasının kendisi için bugüne kadarki en önemli maç olduğunu dile getirmişti. Peki, Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Üç yıl aradan sonra Avrupa Ligi’ne dahil olan Trabzonspor, 3’üncü ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya takımı Sparta Prag ile mücadele edecek. Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman’ın bu maçta geçen yılki ideal 11’ine yakın kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Erce, Campi, Ivanildo, Mikel, Doğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj ve Sörloth olmak üzere 8 yeni transferin de Sparta Prag karşılaşmasında yer alabileceği öngörülüyor. Peki, Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
TSİ 19.00'da başlayacak müsabaka Başkent Prag'daki Generali Arena'da oynanacak. İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşma TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor muhtemel 11
Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Abdulkadir Parmak- Sosa- Abdülkadir Ömür, Mikel, Nwakaeme- Ekuban
SAKAT: Onazi, Yusuf Sarı, Fıratcan, Abdurrahim
"Trabzonspor karşılaşması bugüne kadarki en önemli maçım"
Sparta Prag Teknik Direktörü Vaclav Jilek, Trabzonspor karşılaşmasının kendisi için bugüne kadarki en önemli maç olduğunu söyledi. Çek teknik direktör, Trabzonspor'un güçlü ve kaliteli bir takım olduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor karşılaşmasının bugüne kadarki en önemli maçım olduğunu söyleyebilirim." dedi.
Yarınki karşılaşmada kendilerini zorlu bir takımın beklediğine dikkati çeken Jilek, Trabzonsporlu futbolcuların piyasa değerinin Sparta Prag takımından daha yüksek olduğunu ifade ederek, "Yarın ciddi bir rakibe karşı oynayacağız. Kaliteli bir takım. Evde yiyeceğimiz her gol canımızı acıtır. En azından gol yemek istemiyoruz. 1-0'lık galibiyete razıyım." ifadelerini kullandı.
Deplasmanda oynayacakları maçın da zorlu geçeceğini anlatan Jilek, "Türkiye'deki ateşli taraftarlara karşı takımımızı hazırlayacağız." şeklinde konuştu.
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