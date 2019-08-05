Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Sparta Prag Trabzonspor maçı ile UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu mücadelesinde Bordo Beyazlı temsilcimiz bir üst tura çıkabilmek için galibiyete odaklanacak. Peki, Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Sparta Prag Trabzonspor maçı ile Bordo Mavili temsilcimizin Avrupa mücadelesi devam ediyor. Seyircisiz oynanacak olan karşılaşmada avantajı elinde bulunduracak olan Trabzonspor, galibiyet elde etmesi halinde avantajı elinde tutacak. Peki, Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
SPARTA PRAG TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme mücadelesi kapsamında Sparta Prag, Trabzonspor ile karşılaşacak. 8 Ağustos Salı günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadelenin hangi kanalda yayınlanacaği henüz bilinmiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
Buna göre 3. eleme turunu geçmesi halinde Trabzonspor, Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan), Yeni Malatyaspor da Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.
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