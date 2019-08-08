Sparta Prag - Trabzonspor: 2-2
UEFA Avupa Ligi 3. Ön Eleme Turu mücadelesinde temsilcimiz Trabzonspor, Sparta Prag'a konuk oldu. Bordo-mavililer 2-0 yenik düştüğü mücadeleyi 2-2'ye getirerek tur için avantajlı bir skorla şehre dönüyor.
Costa ve Kanga'nın golleriyle Sparta Prag 2-0 öne geçerken, Trabzonspor 83. dakikada Ekuban ve 89. dakikada yeni transfer Sörloth'un golüyle durumu 2-2'ye getirdi.
Ayrıntılar gelecek...
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Trabzonspor rakip yarı alanında serbest vuruş kullandı. Serbest vuruşu kullanan Sosa'nın şutunda top üstte auta çıktı.
7. dakikada Sparta Prag sağ kanattan geliştirdiği hücumda, ceza alanına girerek çizgiye kadar inen Hasek topu içeriye doğru çevirdi. Topla buluşan Travnik'in sert vuruşu üst direkten döndü, ardından bordo-mavili defans oyuncuları meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
16. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Kanga'nın kullandığı kornerde, altıpas içinde Costa, kaleci Uğurcan'dan önce kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0
26. dakikada Trabzonspor'un hücumunda sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Nwakaeme'nin şutu yandan auta çıktı.
35. dakikada Kanga'nın ceza sahası dışından attığı şutu Uğurcan kontrol etti.
41. dakikada Spart Prag'ın kullandığı kornerde ceza sahasına açılan topu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.
45. dakikada Hasek'in topuk pasında meşin yuvarlak ceza alanı içinde bulunan Tetteh'in önüne düştü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Tetteh, topu kontrol etmeden önce Hosseini müdahale ederek tehlikeyi önledi.
İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN NOTLAR
- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor'un deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya geldiği maç seyircisiz oynandı.
Sparta Prag, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan ekibi FK Spartak Subotica ile yaptığı eleme turu maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle UEFA'dan bir maç seyircisiz oynama cezası alması nedeniyle Trabzonspor maçına taraftar alınmadı.
Karşılaşmayı Trabzonspor'un yaklaşık 200 kadar davetlisi de izlerken bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri de tribünde yer aldı.
Bordo mavili ekip, 3 yıl aradan sonra tekrar Avrupa Ligi'nde bir maçta mücadele etti.
Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, bordo mavili formayla ilk resmi maçına çıktı.
Öte yandan Sparta Prag'ın Türk futbolcusu Semih Kaya bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.
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