Spanoulis normal sezonu kapattı
Olympiakos'un tecrübeli yıldızı Spanoulis, normal sezonu kapattı.
Euroleague'de Zalgiris Kaunas'a 70-68 kaybeden Olympiakos'a kötü haber geldi. Yunan ekibi bileğindeki sakatlanan Vassilis Spanoulis'in normal sezonu kapattığını açıkladı.
5 Nisan'da sona erecek olan normal sezona kadar rehabilite edilecek olan Spanoulis, play-off etabına yetiştirilmeye çalışılıyor.
36 yaşındaki oyun kurucu, hala takımın önemli bir gücü durumunda...
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