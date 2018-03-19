Space Soldiers şampiyonluğu son anda kaçırdı
WESG’de ülkemizi CS:GO’da temsil eden Space Soldiers finalde Fnatic ile yaptığı mücadeledeki harika performansa rağmen yenilgiden kurtulamadı ve turnuvayı ikincilikle tamamladı.
Grup maçlarının hepsini kazanan, çeyrek ve yarı final maçlarından rahat galibiyetlerle ayrılan Space Soldiers finalde bu turnuvaların gediklisi Fnatic ile eşleşti.
Final serisinde Fnatic karşısında geriye düşen Space Soldiers son haritada müthiş bir atak yaparak 14-7 öne geçti. Ancak bu anlarda yapılan hatalar sonrası Space Soldiers karşılaşmayı 16-14 kaybetti.
Fnatic bu sonuçla 800 bin dolarlık ödülün sahibi olurken, temsilcimiz Space Soldiers ise 300 bin dolar kazandı.
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