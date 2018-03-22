Space Soldiers büyük oynuyor
WESG 2017 CS:GO finalinde Fnatic’e kaybeden temsilcimiz Space Soldiers’ın dünya sıralamasındaki çıkışı sürüyor.
Turnuvadan 300 bin dolarlık ödülle ayrılan Space Soldiers en iyi CS:GO takımları arasında da 4 basamak birden yükselerek 12. sıraya yerleşti.
Space Soldiers’ı finalde yenerek 800 bin dolar kazanan Fnatic’in 3.sıraya yükseldiği listenin zirvesinde ise FaZe takımı yer alıyor.
İşte dünyanın en iyi CS:GO takımları
FaZe
Cloud9
fnatic
Liquid
SK
mousesports
Natus Vincere
Astralis
G2
NiP
Renegades
Space Soldiers
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