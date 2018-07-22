Sözleşme imzalamayan futbolcular mangal partisi yaptı

Bolu’da Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından henüz herhangi bir takımla sözleşme imzalamamış futbolcular için düzenlenen kamp çalışması devam ediyor. Yaklaşık 1 haftadır Emre Aşık yönetiminde çalışmalarına devam eden oyuncular, kamp yaptıkları otelde kalan diğer takımlarla birlikte mangal partisi düzenledi.

Kamp döneminin iyi geçtiğini söyleyen Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, “Profesyonel futbolcular sezon başı kampındayız şu anda. Henüz sözleşme imzalamamış futbolcu arkadaşlarla kamp yapıyoruz. Gelen arkadaşların çoğu zaten bildiğimiz, tanıdığımız arkadaşlarımız. Çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Hem bulunduğumuz ortam hem hocalarımız, çalışma şeklimiz her şeyiyle birinci sınıf bir kamp. Şu anda 25 kişilik bir kamp kadrosu var. Emre Aşık hocamız teknik ekibin başında. Bir haftamız oyuncuyu hazırlık dönemi olarak geçiyor. Önümüzdeki hafta 2 tane hazırlık maçı yapacağız. Sonrasında 11 günlük ilk etap kampımız bitecek. İkinci etabı da Ağustos ayı içerisinde başlatacağız” dedi.

Kampta bulunan oyunculardan görüşmeler yapanların olduğunu da belirten Ünsal, “Bizimle beraber olan bir kalecimiz olan vardı. O görüşmeye gitti. Daha şu anda anlaşmadı. Dün sol bek oyuncusu bir arkadaşımız vardı, o da gitti. İnşallah bugün, yarın imzasını atar. Halihazırda görüşen 2 tane futbolcumuz var. Önümüzdeki hafta yapacağımız 2 tane hazırlık maçında oyuncuları izlemeye gelecek teknik adamlar var. Orada beğendikleri, ihtiyacı olan oyuncuları görürler. Bizim planımız da bu. Keşke biz burada oyuncuları sezona hazırlayalım, ihtiyacı olan teknik ekip yada takım varsa da oyuncuyla anlaşsın” ifadelerini kullandı.

Ünsal, açıklamasında kampın ücretsiz olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Kampı biz sosyal medyadan paylaşıyoruz. Buradaki arkadaşlara ne kadar ücret alındığı soruluyormuş. Böyle bir şey yok. Bu Profesyonel Futbolcular Derneği’nin zaten asli görevlerinden bir tanesi. Oyuncularından hiçbir şekilde para almıyor. Avrupa’da bu kamp çok doğal, olması gereken ve her sene yapılan bir kamp. Bizde yeni yeni yapıldığı için farklı beklentilerin sonucunda oluştuğu zannediliyor. Bu çocuklar zaten üyelerimiz. Daha fazla sayıda oyuncu olsaydı bu kampı 2 farklı kamp olarak yapardık.”



