Sözeri: ''Önemli olan bugün 3 puandı. Seyircimize güzel bir futbolla galibiyet hediye etmekti.''

Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 3-1 biten Başakşehir maçının ardından görüşlerini beyan etti.

Sözeri, anlık bir hata sonucu golü kalelerinde gördüklerini belirterek, "Ama geriye dönüş çok önemliyidi. Oyuncularım oyun disiplininden kopmadan bu geriye dönüşü muhteşem bir şekilde yaptı. Beraberliği bulup galibiyeti yakaladıktan sonra coşkulu ve tutkulu futbol oynadık. Rakibimiz maçın 2'nci yarısında üzerimize gelmeye başlayınca kontra ataklardan çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Önemli olan bugün 3 puandı. Seyircimize güzel bir futbolla galibiyet hediye etmekti. Bunu başardığımız için mutluyuz. Tabii her şey bir maçla bitmiyor. Bunu devam ettirmek ana hedefimiz olacak. Sahada vucut dilimiz, ritmimiz çok güzeldi. Çok memnunum. Oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum. Bu performansımız ve bütünlüğümüz devam ettiği sürece bu sonuçları almaya aday bir takımız. Oynamayan oyuncularımdan da sırası geldiği zaman fayadalanacağım. Biz bir takımız. İshak Doğan'ın biraz defansif zaafiyeti var. O eksikliklerini giderdiği zaman onu kullanmayı düşünüyoruz. Zaten onu düşünmesek göndeririz. İnşallah o eksikliklerini gidereceğiz" diye konuştu.