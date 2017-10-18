Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadrosunda önemli futbolcuların yer aldığını dile getirdi.

Ancak puan sıralamasındaki konumlarının bu kaliteye yakışmadığını anlatan Sözeri, kötü gidişi durdurmak istediklerini ifade etti.

Bu kapsamda hafta sonu deplasmanda yapılacak Ümraniyespor maçının önemine işaret eden Sözeri, şöyle konuştu:

"Geride kalan haftalarda istenilen sonuçlar alınmamış olabilir ama henüz ligin başındayız ve yapacak çok işimiz var. Ligde takım oyununu en iyi ortaya koyan ekiplerden biri olan Ümraniyespor’a karşı, galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz. İnanıyorum ki, bu karşılaşmadan alacağımız galibiyet, güzel günler için de bir başlangıç olacak. Camia ve ekip olarak üzerimize düşeni yaparak, hak ettiğimiz yere gelebilmek adına savaşacağız. Oyuncularımız moral olarak iyi bir seviyedeler ve bunu Ümraniyespor maçında da sahaya yansıtarak galip gelmek istiyoruz."