Soyunma odasındaki bu görüntüler Portekiz'i karıştırdı

BEŞİKTAŞ, Porto’yu 3-1’lik skorla devirirken, Portekiz’de bu maçın skoru kadar konuşulan bir başka olay, cezası nedeniyle forma giyemeyen Vincent Aboubakar’ın siyah beyazlı takımın soyunma odasını ziyaret etmesi oldu.
Portekiz kaynaklı bütün gazeteler ve internet sitelerinde Kamerunlu futbolcunun maçtan sonra eski takımı Beşiktaş’ın soyunma odasındaki neşeli tavırlarının görüntüleri vardı. Ryan Babel’in Instagram hesabından paylaştığı videoda Aboubakar’ın dans etmesi ve espriler yapması tepki gördü.
PORTO taraftarlarının büyük bölümü, görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından yazdıkları mesajlarda Aboubakar’ı ağır biçimde eleştirdi. Kulüp yönetimine çağrıda bulunan öfkeli taraftarlar, Kamerunlu futbolcunun cezalandırılmasını istedi.
İşte o tepkilerden bazıları:
- Aboubakar kesinlikle cezalandırılmalı ve artık Porto’da oynamamalı.
- Takım kaybediyor ama Aboubakar mutlu! Bu asla kabul edilemez.
- Aboubakar bu görüntülerden sonra kesinlikle antrenmana alınmamalı.
- Abobukar yenilgi sonrasında rakip takımın soyunma odasında seviniyor!
'BEŞİKTAŞ DAHA GÜÇLÜ'
Öte yandan, Beşiktaş'la ilgili görüşlerini açıklayan Aboubakar, Pepe'nin transferiyle siyah beyazlıların daha güçlü bir defansa sahip olduğunu söyledi.