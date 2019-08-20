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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kenan BAŞARAN
20.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Soyunma odasında TFF yöneticisi sürprizi

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Soyunma odasında TFF yöneticisi sürprizi

Denizlispor maçının devre arasında Galatasaraylı oyuncuları şaşırtan olay.

Yenilenen Denizli Stadı’nda denetlemek isteyen TFF yöneticisi Nuri Akın, devre arasında G.Saray soyunma odasına girdi. Tanımadıkları birini soyunma odasında ilk gören futbolcular tepki gösterdi. Kendisini tanıtsa da tepkiler dinmeyince Akın, dışarı çıktı.

G.SARAY, sezonun açılış maçında Denizli’de 2-0 kaybederken saha dışında meydana gelen sürprizler yaşadı. Yardımcı antrenör Hasan Şaş’ın tribünlerde yaşadığı kavganın dışında soyunma odasında da bir sıkıntı yaşandığı ortaya çıktı. 0-0 sona eren maçın devre arasında sarı kırmızılı futbolcular soyunma odasına gelirken, bir sürpriz yaşadılar. Zira tanımadıkları bir kişi soyunma odasındaydı. Söz konusu kişiyse Türkiye Futbol Federasyonu Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu Nuri Akın’dı. Futbolcular tanımadıkları Akın ve yanındaki diğer kişilerin dışarı çıkmasını istedi. Tartışmanın yaşanması üzerine teknik heyetteki isimler de devreye girdi ve Akın, soyunma odasından dışarı çıktı.

‘Haklı olarak sinirlendiler’

PEKi TFF yöneticisi Akın’ın maçın devre arasında G.Saray soyunma odasında ne işi vardı? Bu soruyu bizzat Akın’a sorduk. Soyunma odasına girdiğini kabul eden Akın, gerekçelerini ise şöyle anlattı: “Ben TFF’nin tesislerden sorumlu yöneticisiyim. Denizlispor, 45 günde stadını yenilemişti. Duşları, odaları ve sahasınında değişiklikler yapmıştı. Ben de devre arasında görmek istedim. Basın odasından bir giriş vardı ama orası kilitliydi. Bu nedenle G.Saray soyunma odasından geçip gitmek zorunda kaldım. G.Saraylı arkadaşlar da sinirlendi buna. ‘Kusura bakmayın, TFF yöneticisiyim’ dedim ama yine de haklı olarak sinirlendiler” dedi.

Emniyet müdürü de alınmadı

“DENETiMi neden devre arasında yaptınız?” sorumuza da Akın şu cevabı verdi: “Maça son anda yetiştik. Zaman bulamadık öncesinde. Devre arasında yapmaya mecbur kaldık. Galatasaray soyunma odasını zaten kontrol edemedik. Tabii ben futbol camiasında çok tanınan bir sima değilim. Maçtan ötürü oyuncular yaşadığı bir gerginlik de vardı tabii. Denizlispor’un odasında bir sorun yaşamadık” dedi. Öte yandan Akın’ın yaşadığı olayın benzerini Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de yaşadı. Akın olayından sonra G.Saraylı idareciler “Bundan sonra içeri kimseyi almayın” diye talimat verdi. Bunun üzerine güvenlikçiler, maç sonu G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ı görmek isteyen Demir’i tanımadıkları için içeri sokmadı. Yaşan gerilim Albayrak’ın devreye girmesiyle son buldu.

Soyunma odasında TFF yöneticisi sürprizi

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