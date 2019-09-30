Emre Belözoğlu soyunma odasında Deniz Türüç’e moral verdi
G.SARAY derbisinde ikinci devre oyuna giren ancak performansı beğenilmeyince son dakikalarda oyundan alınan Deniz Türüç’ün gönlü soyunma odasında alındı.
Teknik direktör Ersun Yanal ve sarı kart görmesine neden olan top kaybından ötürü büyük tepki gösteren Emre Belözoğlu, soyunma odasında Deniz Türüç’e moral verdi.
Deniz’in de düşük formunun farkında olduğu ve arkadaşlarına karşı da bu durumu dile getirdiği belirtildi. Diğer oyuncular da genç yıldıza destek oldular.
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