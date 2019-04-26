Soyunma odasında Belhanda şoku!
Galatasaray’da kupa maçının başlamasına dakikalar kala flaş bir gelişme yaşandı. Karşılaşmadan 1 saat önce açıklanan maç kadrosunda adı ilk 11’de yer alan Younes Belhanda, son anda kadrodan çıkarıldı ve yerine Ryan Donk dahil edildi.
Doktorların ilk tetkiklerine göre, tecrübeli futbolcu dinlendirilmesi halinde toparlanabilecek durumda. Belhanda’nın pazartesi günkü lig mücadelesinde Konyaspor’a karşı forma giymesinde bir sakınca olmadığı belirtiliyor
'Soyunma odasında rahatsızlandı'
Teknik direktör Fatih Terim, Faslı yıldızın soyunma odasında bir rahatsızlık geçirdiğini ve kendisini iyi hissetmediği için tedavi altına alındığını açıkladı. Terim, "Belhanda'nın bir sıkıntısı oldu. Beklenmedik bir durum. Soyunma odasında kendisi. Hazırız. İnanıyorum ki oyuncularım final vizesini alacaklar. Herkes güzel bir maç seyretsin, hak eden kazansın. Belhanda ısınmada değil, soyunma odasında rahatsızlandı. Kendisini kadrodan çıkardık." açıklamasını yaptı.
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