Soyunma odasında Belhanda şoku!
Karşılaşmadan önce Galatasaray’da Belhanda şoku yaşandı. Yıldız futbolcu, bir rahatsızlık yaşadığını ve kendisini iyi hissetmediğini söyleyince kadrodan çıkartıldı.
Galatasaray’da maç öncesi Belhanda şoku yaşandı. Faslı futbolcu soyunma odasında kendini halsiz hissedince maç kadrosundan çıkarıldı. Fatih Terim, bunun üzerine Donk’u ilk 11’e koydu. Malatya’ya götürülse de maç kadrosuna alınmayan Mitroglou da Belhanda kadroda çıkarılınca yedek soyundu. Terim, “Soyunma odasında bir rahatsızlığı oldu ve kendini iyi hissetmediğini söyledi. Dolayısıyla kadrodan çıkardık” dedi. Terim, Nagatomo’yu da sürpriz şekilde kadroya almadı.
DEVRE 60 DAKİKA SÜRDÜ!
Maçın ilk devresinde oyun 15 dakika uzadı! Feghouli’nin golündeki ofsayt pozisyonu ve Malatya’nın kazandığı penaltı için Video Yardımcı Hakem sistemine başvuruldu. Saha içindeki tartışmaların da eklenmesiyle ilk yarı 60 dakika oynandı.
·
Yorumları Göster
Yorumları Gizle