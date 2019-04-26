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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.04.2019 - 00:21, Son Güncelleme:

Soyunma odasında Belhanda şoku!

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Soyunma odasında Belhanda şoku!

Karşılaşmadan önce Galatasaray’da Belhanda şoku yaşandı. Yıldız futbolcu, bir rahatsızlık yaşadığını ve kendisini iyi hissetmediğini söyleyince kadrodan çıkartıldı.

Galatasaray’da maç öncesi Belhanda şoku yaşandı. Faslı futbolcu soyunma odasında kendini halsiz hissedince maç kadrosundan çıkarıldı. Fatih Terim, bunun üzerine Donk’u ilk 11’e koydu. Malatya’ya götürülse de maç kadrosuna alınmayan Mitroglou da Belhanda kadroda çıkarılınca yedek soyundu. Terim, “Soyunma odasında bir rahatsızlığı oldu ve kendini iyi hissetmediğini söyledi. Dolayısıyla kadrodan çıkardık” dedi. Terim, Nagatomo’yu da sürpriz şekilde kadroya almadı.

DEVRE 60 DAKİKA SÜRDÜ!

Maçın ilk devresinde oyun 15 dakika uzadı! Feghouli’nin golündeki ofsayt pozisyonu ve Malatya’nın kazandığı penaltı için Video Yardımcı Hakem sistemine başvuruldu. Saha içindeki tartışmaların da eklenmesiyle ilk yarı 60 dakika oynandı.
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