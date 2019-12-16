Soyunma odasına 500 bin TL getirdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Sakaryaspor, Bayburtspor deplasmanına konuk olurken maçtan önce futbolcuları soyunma odasına bir sürpriz bekliyordu.

Ligde oynadığı son iki maçı kazanan Sakaryasporlu futbolculara, “İlk yarıdaki 3 maçı kazanırsanız 500 bin TL prim vereceğim” diyen Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç, verdiği sözü tuttu.

Maçtan önce soyunma odasına para dolu çantayla gelen ve kısa bir konuşma yapan Genç, “Bu maçı da kazanacağınızdan şüphemiz yok. Buyurun arkadaşlar, söz verdiğimiz 500 bin TL. Annenizin ak sütü gibi hepinize helal olsun” dedi.

Sakaryaspor mücadeleyi Berk İsmail Ünsal’ın golleriyle 2-0 kazandı. Sakaryaspor bu galibiyetle puanını 24 yaptıve 8. sırada yer aldı.

Öte yandan iki takımın maçı oynadıkları sahanın durumu da sosyal medyada gündeme oturdu.

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