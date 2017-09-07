Sow'a Süper Lig'den sürpriz teklif

Malatya ekibinin, Kasımpaşa'nın başarılı oyuncusu Adem Büyük'ü transfer etmek için kulübü pazarlık masasında olduğu ifade ediliyor.

Transfer döneminin 8 Eylül'de sona erecek olmasını da göz önünde bulunduran ve en az 3 oyuncu daha almak isteyen Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, bir süre gündeminde tuttuğu Kayserispor'un eski oyuncusu Welliton ve Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Şen'in transferinden Teknik Direktör Sağlam'ın 'istemiyorum' demesinin ardından vazgeçmişti.

Malatya yönetimi, bunun üzerine Ertuğrul Sağlam'ın istediği isimlere yöneldi. Tecrübeli teknik adamın transfer edilmesini istediği Kasımpaşalı Adem Büyük ile temas kuran Başkan Gevrek'in görüşmelerden olumlu netice almaya yakın olduğu ifade ediliyor. Malatya yönetiminin Adem Büyük'ün olmaması halinde ise Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Moussa Sow'a yöneleceği öğrenildi.

Sow'a haber beklemesini söylediği öğrenilen sarı siyahlı yönetimin, en geç yarına kadar son kararı kendisine ileteceklerini paylaştığı da gelen bilgiler arasında.