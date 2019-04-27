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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.04.2019 - 18:19, Son Güncelleme:

Sow varsa şov var! Yine yaptı...

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Sow varsa şov var! Yine yaptı...

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Giresunspor'u konuk eden Gazişehir Gaziantep zorlu karşılaşmayı 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'lik eşitlikle tamamlamasını bildi.

Ekiplerin karşılıklı golleriyle berabere biten maçta, eski Fenerbahçeli Moussa Sow, harika bir röveşata golüne daha imza attı.

Bol gollü geçen karşılaşmada Moussa Sow attığı röveşata golüyle dikkat çekti. Maçta Gazişehir'in diğer golünü penaltıdan Gökhan Alsan atarken, Giresunspor'un gollerini Volkan Okumak attı. Bu sonuçla Gazişehir Gaziantep puanını 53 yaparken, Giresunspor ise puanını 30'a çıkardı.

Maçtan dakikalar:

36. dakikada sol kanattan gelişen Giresunspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Volkan’ın sert vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

50. dakikada Landel’in ikiye bir pozisyonda pasını verdiği Volkan kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 0-2

55. dakikada Gazişehir Gaziantep'te Poepon'un düşürülmesi sonucu kazandığı penaltıyı gole çeviren Gökhan Alsan oldu. 1-2

75. dakikada Gazişehir Gaziantep Moussa Sow'un kale önündeki röveşata golüyle beraberliği yakaladı. 2-2

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Gökhan Olgaç xx
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç xx, Ahmet Kesim xx, Yalçın Kılıç xx, Oğuz Ceylan xx, Mücahit Albayrak xx, Gökhan Alsan xxx (Moussa Sow dk. 69 xx), Kerim Avcı xx, Segbefia xx, Del Valle xx (Erhan Çelenk dk. 45 x), Kenan Özer x (Oğulcan Çağlayan dk. 45 xx), Poepon x
Yedekler: Nihat Şahin, Uğur Arslan Kuru, Jefferson, Bjarnasson
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Giresunspor: Kayacan Erdoğan xx, Hüsamettin Tut xx, Aykut Demir xxx, Çağlar Birinci xx, Foguinho xx, Tevfik Altındağ xx (Kağan Miray Bağış dk. 64 xx), Ozan Can Kökcü xx (Yasin Ozan dk. 71 x), Landel xx, Mehmet Taş xx, Volkan Okumak xxx, Muhammet Reis xxx
Yedekler: Anıl Atağ, Alperen Aydın, Savaş Polat, Berkan Yıldırım, Mıljan Skrbıc
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Gökhan Alsan (dk. 55), Moussa Sow (dk. 75) (Gazişehir Gaziantep), Volkan Okumak (dk. 36 ve 50) (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Kerim Avcı, Ahmet Kesim, Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep), Tevfik Altındağ, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş

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