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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA / Foto: İHA
30.03.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Sow, lösemi hastası Mehmet Polat'a sürpriz yaptı!

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Sow, lösemi hastası Mehmet Polat'a sürpriz yaptı!

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Onkoloji Hastanesinde tedavi gören 14 yaşındaki lösemi hastası Mehmet Polat, Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği üyeleri aracılığıyla hayranı olduğu Gazişehir Gaziantepli futbolcu Moussa Sow ile görüşme imkanı buldu.

Gaziantep Fenerbahçeliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, bir süredir tedavi gören Mehmet Polat'ın futbolcu Moussa Sow ile tanışma hayalini, büyük bir tutkuyla bağlı olduğu takımı Fenerbahçe'nin taraftarları, büyük bir sürprizle gerçekleştirdi.

Hasta yatağında karşısında Sow'u gören Polat, sevinç gözyaşlarını tutamadı. Sow, ziyarette Polat'a Gazişehir Gaziantep forması hediye etti.

Mehmet Polat'ın hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Sow, şunları kaydetti:

"Hayatımızda her gün Elhamdülillah demeyi bilmeliyiz. Onun için çok dua edeceğim. Bazı insanlar hasta oluyor. Umarım daha iyi olur. Bugün gelip onu mutlu ettim. Elimden gelen ne varsa yapmaya çalışacağım. Umarım Allah sana yardım eder. Ben de seninleyim, bir şeye ihtiyacın olursa buradayım inşallah."

Mehmet Polat da Sow ile görüşmenin hayalini kurduğunu aktararak, "Onu görünce çok mutlu oldum. Çok farklı bir duygu. Çok heyecanlandım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Sinan Camcıoğlu, Mehmet Polat'ın hayalini öğrendikten sonra hemen harekete geçtiklerini kaydetti.

Sow'un her Fenerbahçeli için efsane olduğunu belirten Camcıoğlu, "Kardeşimizin de en büyük hayallerinden biriymiş onunla tanışmak. Ailesiyle iletişim halindeydik. Bu hayalini öğrendik. Gazişehir Futbol Kulübüne de teşekkür ederiz, bizi kırmadılar. Sow'a teşekkür ederiz, geldi ve kardeşimizle birlikte oldu. Çok duygusal anlar yaşandı. Herkesin duasını istiyoruz. Mehmet kardeşimiz çok iyi olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

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