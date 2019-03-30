Sow, lösemi hastası Mehmet Polat'a sürpriz yaptı!

Gaziantep Fenerbahçeliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, bir süredir tedavi gören Mehmet Polat'ın futbolcu Moussa Sow ile tanışma hayalini, büyük bir tutkuyla bağlı olduğu takımı Fenerbahçe'nin taraftarları, büyük bir sürprizle gerçekleştirdi.

Hasta yatağında karşısında Sow'u gören Polat, sevinç gözyaşlarını tutamadı. Sow, ziyarette Polat'a Gazişehir Gaziantep forması hediye etti.

Mehmet Polat'ın hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Sow, şunları kaydetti:

"Hayatımızda her gün Elhamdülillah demeyi bilmeliyiz. Onun için çok dua edeceğim. Bazı insanlar hasta oluyor. Umarım daha iyi olur. Bugün gelip onu mutlu ettim. Elimden gelen ne varsa yapmaya çalışacağım. Umarım Allah sana yardım eder. Ben de seninleyim, bir şeye ihtiyacın olursa buradayım inşallah."

Mehmet Polat da Sow ile görüşmenin hayalini kurduğunu aktararak, "Onu görünce çok mutlu oldum. Çok farklı bir duygu. Çok heyecanlandım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Sinan Camcıoğlu, Mehmet Polat'ın hayalini öğrendikten sonra hemen harekete geçtiklerini kaydetti.

Sow'un her Fenerbahçeli için efsane olduğunu belirten Camcıoğlu, "Kardeşimizin de en büyük hayallerinden biriymiş onunla tanışmak. Ailesiyle iletişim halindeydik. Bu hayalini öğrendik. Gazişehir Futbol Kulübüne de teşekkür ederiz, bizi kırmadılar. Sow'a teşekkür ederiz, geldi ve kardeşimizle birlikte oldu. Çok duygusal anlar yaşandı. Herkesin duasını istiyoruz. Mehmet kardeşimiz çok iyi olacak inşallah." ifadelerini kullandı.