Souza’dan derbi yorumu! 'Genelde hep Fenerbahçe kazanır'
Sezon başında Fenerbahçe'den Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, derbiyi yorumladı.
"Beşiktaş maçları her zaman muhteşem olmuştur" diyen Brezilyalı, "Genelde hep Fenerbahçe kazandı. Umarım böyle devam eder. Fenerbahçe'nin yukarılara tırmanmak için galibiyete ihtiyacı var. Bir derbi galibiyetinden daha fazla hiçbir şey güven vermez" dedi.
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