Southampton - Liverpool (Maç önü)
İstanbul'da UEFA Süper Kupa zaferi yaşayan Liverpool, Southampton deplasmanında! Karşılaşmayı Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Takip sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Southampton XI: Gunn; Bednarek, Yoshida, Vestergaard; Valery, Romeu, Hojbjerg, Bertrand; Ward-Prowse, Redmond; Ings
Liverpool XI: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Mane, Firmino, Salah
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Liverpool, UEFA Süper Kupa zaferini böyle kutladı...
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