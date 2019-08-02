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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Souleymane Youla'dan Galatasaray'ı kızdıracak sözler

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Souleymane Youla'dan Galatasaray'ı kızdıracak sözler

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Souleymane Youla, Beşiktaş Dergisine verdiği röportajda geçen sezonki şampiyonluk yarışıyla alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gineli futbolcunun Türkiye serüveni 2001 yılında Gençlerbirliği'ne transfer olması ile başlamıştı.

4 sezon Ankara temsilcisinin formasını giyen Youla, 2005-2006 sezonu başında Beşiktaş'a transfer olmuş ancak beklenen performansı veremeyerek sezon ortasında Fransız kulübü FC Metz'e kiralanmıştı.

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarın sevdiği isimlerden biri olmayı başaran Souleymane Youla, kulüp dergisine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Youla geçen sezon Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili gündem yaratan ifadeler kullandı. Youla'nın açıklamaları şöyle:

"İNÖNÜ STADI ÇOK BAŞKAYDI"
"İstanbul'a geçen sene gittim. Bu vesile ile Vodafone Park'ı gördüm ilk defa. Çok güzel ve modern bir stat oldu. Ama İnönü Stadı'nda "Allah allah, allah allah Souleymane Youla" tezahüratı altında oynamış biri olarak taraflıyım! İşte tam da o deliliğin tam ortasında üç yüz Spartalı filmindeki gibi "This is İnönü!" (Burası İnönü) deyip adamın göğsüne tekmeyi basmadıysam iyidir." 

"GALATASARAY'I GEÇEN SEZON ŞAMPİYON YAPTILAR HEPİMİZ BİLİYORUZ"
"Her haftasonu şaşmaz. O güzel dar siyah Beşiktaş formaın duvarında asılı olduğu çalışma odamda, internetten Beşiktaş sonuçlarına bakarım.Yorumları okurum ve gollerini izlerim. Galatasaray'ı geçen sezon nasıl şampiyon yaptılar hepimiz biliyoruz. Demek ki hakemler hala değişmedi. Ben ta Belçika'dan dayanamadım. Türkiye'de olsaydım bu iyi olmazdı."

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Beşiktaş Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın özel röportajını izleyelim

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