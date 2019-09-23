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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.09.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Şota Arveladze şampiyonluğu garantiledi

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Şota Arveladze şampiyonluğu garantiledi

Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Taşkent temsilcisi Pakhtakor, Özbekistan Süper Ligi'nde bitime 6 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Şota Arveladze yönetimindeki Pakhtakor, 14 takımın mücadele ettiği Özbekistan Süper Ligi'nin 20. haftasında Metalourg'u deplasmanda 2-1 yendi.

Bu galibiyetle puanını 56'ya yükselten Pakhtakor, en yakın rakibi Lokomotiv'le arasındaki puan farkını 19'a çıkartarak şampiyonluğunu ilan etti.

Şota yönetiminde geçen sezon lig ikincisi olan Pakhtakor, toplamda 12'nci, Gürcü çalıştırıcı idaresinde ise ilk şampiyonluğunu elde etti.

Özbekistan Kupası'nda da mücadelesini sürdüren Pakhtakor, 26 Eylül'de yarı final maçında Nasaf ile finale kalabilmek için mücadele edecek.

Ülkenin en köklü kulüplerinden olan Pakhtakor, Özbekistan Kupası'nı 11 kez müzesine götürürken, Asya Şampiyonlar Ligi'nde de 2002 ve 2004 yıllarında yarı final oynama başarısı gösterdi.

Haziran 2017'de Pakhtakor'un başına geçen Şota Arveladze, teknik adamlık kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv'i çalıştırmıştı.

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Şota Arveladze şampiyonluğu garantiledi

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