Sosyal medyayı sallayan görüntü! Canlı yayında hüngür hüngür ağladı...
Süper Lig'de 33. hafta alınan sonuçların ardından Atiker Konyaspor ligde kalmayı garantiledi. Konyaspor'un yayın organı Kon TV Spikeri Mustafa Durmuş ise maçlar hakkında anlık bilgiler veriyordu...
Aytemiz Alanyaspor'un Sivasspor ile berabere kalması, Beşiktaş'ın ise Osmanlıspor'u yenmesi sonrasında Atiker Konyaspor ligde kalmayı garantiledi. Bu anlarda duygularına hakim olamayan Konyasporlu spiker ekran önünde hüngür hüngür ağladı. Durmuş'un duygusal anları sosyal medyada bir anda yayıldı...
İşte o anlar...
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