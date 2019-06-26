Sosyal medyayı sallayan görüntü
Futbolcular Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Arda Turan ve Fenerbahçe Beko basketbol takımının kaptanı Melih Mahmutoğlu, tatilde bir araya geldi.
Birlikte tatil yapan futbolcular, ayak tenisi oynarken, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel ve sarı lacivertli takıma transferi an meselesi olan Emre Belözoğlu, ayak tenisinde Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz ile Medipol Başakşehir formasını terleyen Arda Turan'la karşılaştı.
Neşeli anların yaşandığı maçı, Burak ve Arda ikilisi kazanırken, oyuncular, hep birlikte poz verdi.
Fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan oyunculardan Arda Turan'ın fiziği sosyal medyada eleştirilere neden oldu.
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