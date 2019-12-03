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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
03.12.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Sosyal medyanın konuştuğu fanatik Fenerbahçeli aile

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Sosyal medyanın konuştuğu fanatik Fenerbahçeli aile

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde yaşayan fanatik Fenerbahçeli Çalış ailesi sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe forması ile fotoğraf çekip sosyal medyada yayınlayan baba ve altı çocuğu Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe maçlarını 6 çocuğu ile beraber formaları giyerek ekran başından takip eden baba Abdurahim Çalış, maç günlerini büyük bir heyecanla beklediğini söyledi. Fanatik Fenerbahçeli olduğu söyleyen Çalış, "Ben çocukluğumdan beri fanatik Fenerbahçeliyim, benim çocukluk aşkımdır. Bütün çocuklarım da fanatik Fenerbahçeli. Fenerbahçe maçı olduğunda çocuklarımla beraber formalarımızı giyip, büyük bir heyecanla maçı takip ediyoruz. Birkaç defa Fenerbahçe maçını canlı izlemek için İstanbul’a gittim" dedi.

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Çocuğumun ismini Aziz koydum

Bir çocuğun ismini Aziz koyduğunu söyleyen Çalış, Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü Başkanı olduğu zaman, bu ismi o dönem doğan çocuğuna koyduğunu söyledi. Abdurrahim Çalış, çocukları ile birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’na gidip, Fenerbahçe oyuncuları ile maç yapmak istediklerini de söyledi.

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