Sosyal medyada olay oldu: Fatih Terim İstifa
Galatasaray’ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim için Twitter’da #FatihTerimİstifa etiketi açıldı.
Dün akşam oynanan Yeni Malatayaspor – Galatasaray maçının ardından sosyal medyada 'Fatih Terim İstifa' şeklinde bir trend oluştu.
Sarı kırmızılı ekip, İstanbul’a 1 puanla dönerken Levent Şahin başta olmak üzere teknik ekip eleştiri yağmuruna tutuldu.
Bazı Galatasaray taraftarları ise rotasyon nedeniyle Fatih Terim'e tepki koydu. Bir kısım sarı kırmızılılar ise Twitter'da gündem olan etiketin Fenerbahçeli taraftarlar tarafınca üretildiği yönünde mesajlar paylaştı.
Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı 4 maç ceza alan ve sonrasında Tahkim Kurulu'nun kararıyla cezası 3 maça indirilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Malatya’da da tribündeydi. Terim'in, Kasımpaşa maçıyla başlayan cezası haftaya Türk Telekom Arena’da oynanacak Fenerbahçe derbisinin ardından son bulacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle