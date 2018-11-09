Sosyal medya bu görüntülerle yıkıldı! İşte 'Yılın babası'
Galler'deki çocuklar futbol maçında kaydedilen bu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de, Bow Street FC ile Ysgol Llanilar takımları arasında oynanan 8 yaş altı minikler maçında kaydedilen bu görüntüler sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
Bir pozisyonda kaledeki oğlunun uygun zamanda hamle yapamayacağını anlayan bir baba, çocuğunu gelen topa doğru itti. Minik çocuk babasının da desteğiyle ilk anda golü kurtarsa da devamında topu ağlarında görmeye engel olamadı.
Görüntüler sosyal medyada 'yılın babası' yorumları yapılarak binlerce kez paylaşıldı.
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