Sosyal medya ayağa kalktı! Nihat Kahveci...
Beşiktaş'ın efsane isimlerinden biri olan Nihat Kahveci, Siyah Beyazlı ekibin 3 Mayıs'ta oynanacak Fenerbahçe erteleme maçına çıkmama kararını resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile değerlendirdi.
Beşiktaş, 3 Mayıs’ta Fenerbahçe’yle oynaması gereken Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşına çıkmama kararı verdi.
Tarihi karar sonrası Siyah Beyazlılar’ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, resmi Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.
Milli futbolcu, kararla ilgili olarak “Beşiktaş her zaman maçı sahada kazanır. Ben maçı oynamayı tercih ederdim 10 kişi ile olsa bile. Bu benim görüşüm, o kadar.” yorumunu yaptı.
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