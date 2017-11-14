Sosa'nın borcunu sildiler

61saat.com'un haberine göre Sosa geldiği günden bu yana eşi ve çocukları ile Ramada Otel'de kral dairesinde kalıyor. Geçtiğimiz günlerde kulübe 250 ile 300 bin lira arasında bir fatura gelirken başkan Muharrem Usta durumdan haberdar edildi. Otelin sahibi eski Trabzonspor yöneticisi Hüseyin Başaran'ı arayan Usta bu bedelin silinmesini talep etti. Kulübe böyle bir katkı yapabileceğini söyleyen Usta'nın talebine Başaran olumlu yanıt verdi ve fatura geri alındı. Sosa bundan sonraki süreçte de otel için para ödemeyecek.