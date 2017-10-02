Sosa'dan maç sonrası flaş paylaşım: "En büyük Trabzon"
2015-16 sezonunda Beşiktaş forması giyen ve bu sezon başında da Trabzonspor'a transfer olan Jose Sosa, 2-2 sona eren Beşiktaş maçının ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Hürriyet Haber
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Dün Beşiktaş taraftarlarının protesto ettiği Arjantinli orta saha, "Dün akşamki gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hep birlikte büyük başarılara imza atabiliriz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. En Büyük Trabzon!" ifadelerini kullandı.