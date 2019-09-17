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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
17.09.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Sosa'dan indirim talebi rafa kalktı! Çünkü Sturridge...

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Ekonomik sıkıntılar nedeniyle uzun süredir takım kaptanı Jose Sosa'nın yıllık aldığı 3 milyon 200 bin Euro'da indirime gitmeyi planlayan Trabzonspor yönetimi, Daniel Sturridge transferiyle bu talebini rafa kaldırdı.

UEFA Finansal fair-play kurullarına uymadığı için bir dönem transfer yasağı ile karşı karşıya kalan, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmesine rağmen Avrupa'ya gidememe riskiyle karşılaşan Trabzonspor, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu ile Bankalar Birliği’nin uygulamaya koyduğu yeni lisans talimatına göre belirlenen harcama limitiyle rahat bir nefes aldı.

Geçtiğimiz sezondan beri ekonomik sıkıntılarla boğuşan Karadeniz ekibinde takım kaptanı Jose Sosa'nın aldığı yıllık ücret hem yönetimin hem de camianın gündeminde olan konuların başında geliyordu.

İki taraf arasında yaşanan gelişmelerde somut bir adım ortaya çıkmazken, Sosa'nın aldığı yıllık ücret olan 3 milyon 200 bin Euro’yu indirme gayreti içinde olan yönetim, İngiliz forvet oyuncusu Daniel Sturridge'e imza parasıyla birlikte her yıl ödeyeceği 3 milyon 500 bin Euro nedeniyle Sosa’dan indirim yapma talebini rafa kaldırdı.

Görüşmeler önümüzdeki sezonlar için

Arjantinli oyuncunun performansından ve takım kaptanlığından oldukça memnun olan Trabzonspor yönetimi, oyuncunun performansını etkileyecek eylemden ve kararlardan uzak kalmak istiyor.

Takım kaptanlığına geldiği günden beri büyük bir özveri ortaya koyan tecrübeli ismin tutumunu takdirle karşılayan Trabzonspor kurmayları, gelecek planlamasında yıldız oyuncuyu takımda görmek istiyor. Sosa'nın takımda kalmasını isteyen isimlerin başında gelen Teknik Direktör Ünal Karaman'ın yanı sıra yönetim kurulu da herhangi bir kafa karışıklığına yol açmamak için yıldız oyuncuyla görüşmeleri uygun bir zamanda yapmayı planlıyor.

Bu sezon sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki Arjantinli oyuncuya 1 yıl opsiyonlu 3 yıllık sözleşme önermeye hazırlanan bordo-mavililer, yıllık 2 milyon Euro ile 2 milyon 500 bin Euro arasında bir ücretle Sosa ile nikah tazelemeyi planlıyor.

Sosadan indirim talebi rafa kalktı Çünkü Sturridge...

Sosadan indirim talebi rafa kalktı Çünkü Sturridge...

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