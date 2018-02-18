Sosa'dan Başakşehir maçı sonrası açıklama
Trabzonspor’un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, 1-0 kaybettikleri Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"Maça iyi başlamıştık, önde presle başladık. Benim de iyi bir pozisyonum vardı. Değerlendiremedim. 15’ten sonra orta sahadaki hareketli oyunları bizi zorladı. Biz de oynamaya çalıştık ama galibiyet alamadık.
Bir ara yedek kalmasıyla ilgili: "Bunlar hocamızın kararları. İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Hocamız da rotasyon yaparak bütün oyuncuları değerlendirmeye çalışıyor. Yusuf Yazıcı'yla ayrı ayrı da beraber de oynayabiliriz." (Ajansspor)
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