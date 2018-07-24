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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.07.2018 - 09:21, Son Güncelleme:

Sosa: Trabzonspor’da devam edeceğim

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Sosa: Trabzonspor’da devam edeceğim

Bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Jose Sosa, Al Duhail ile oynadıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Sosa, "Bireysel olarak baktığım zaman ben kampın başlangıcında ufak bir sakatlık yaşadım bu biraz beni etkiledi. Ama grup olarak hepimiz çok iyi çalıştık, hepimiz çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Çünkü buradaki asıl amacımız yorgunluğa alışmak. Bu süreçten de geçiyoruz. Çok da iyi işler çıkardığımıza inanıyorum" dedi.

"TRABZONSPOR'DA DEVAM EDECEĞİM"

Hakkında çıkan transfer haberiyle ilgili de konuşan Sosa, "Başkanımızla yaptığımız konuşmada da kendisi bana fikir ve duygularını gayet açık bir şekilde açıkladı. Ben de kendisine bunları anlatma fırsatı buldum. Haberleri takip ediyordum ancak son zamanlarda bunu bıraktım. Çünkü hakkımda çok fazla şey yazılıp çiziliyor. Bana gelen bir şey yok, benim Trabzonspor'la 2 yıllık kontratım var ve burada devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

 "HOCAMIZIN İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Kendi performansını tek başına değerlendirmesinin doğru olmayacağını kaydeden Sosa, "Bireysel performanstan daha çok hocamızla yeni bir sürece başladık. Yeni bir çalışmaya alışmaya çalışıyoruz. Hocamızın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu benim için daha önemli, çünkü geçen sezon bitti. Önümüzde yeni bir sezon var. Hepimiz için zor bir sezon olacak. Yeni fikirlerle beraber buraya gelmeye çalışıyoruz. Bireysel olarak kendi performansımla ilgili sezon öncesi olduğu için çok fazla söyleyecek bir şey yok" şeklinde konuştu.

 "BİRBİRİMİZİ TANIMAMIZ DAHA İYİ OYNAMAMIZA YARDIMCI OLACAK"

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın mesajlarının net olduğunu ve çok uyumlu bir çalışma ortaya koyduklarını kaydeden Sosa, "Her hocanın farklı yönleri ve farklı fikirleri var, biz hocaların hep iyi yönlerini öğrenmeye çalışıyoruz, onların bize anlatmaya çalıştığı şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Ben burada olmayan hocalar hakkında kötü yorum yapmam doğru olmaz. Ancak yeni hocamız kendisini bize gayet net açıklıyor, onunla gayet iyi çalışıyoruz, çok da mutluyuz. Bizim geçen yıldan devam eden çok sayıda oyuncumuz var, bu da performansımıza yansıyacaktır. Çünkü birbirini tanıyan grup. Bu da daha iyi oynamamıza ve daha iyi işler çıkarmamıza yardımcı olacaktır. Biz hocamızın fikirlerini ve hocamızın bizden istediklerine adapte olmaya çalışıyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

(Fanatik)

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