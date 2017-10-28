Sosa geri dönüyor! Yıldız futbolcu...

Galatasaray sınavı öncesinde kadroda yaşanan sıkıntılar, teknik direktör Rıza Çalımbay’ı yeni arayışlara itti. Rodallega ve Mas’ın cezası, Burak Yılmaz’ın sakatlığı Fırtına’nın yeni hocasını düşündürse de alternatiflerin formu yürek ferahlatıyor.
Forvette N’Doye’un oynamasına kesin gözüyle bakılırken, Mas’ın yokluğunda ise Mustafa Akbaş’ın şans bulması bekleniyor. Cevap bekleyen en önemli sorulardan biri de, Sosa’nın sahaya çıkıp çıkmayacağı. Zira Arjantinli yıldız, ligdeki son Yeni Malatyaspor mücadelesinde ilk yarıda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmış, 1-0’lık yenilgide önemli rol oynamıştı.
Bu hareketi sebebiyle büyük tepki çeken Sosa için Çalımbay konusunda anlayışlı bir şekilde hareket ettiği ve futbolcusu için, “Hatasının farkında. Onu kullanmaya devam edeceğiz. Mutlaka kendisini affettirecektir” ifadelerini kullandığı öğrenildi. (Fanatik)