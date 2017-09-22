Sosa: 'Eğer böyle devam edersek...'

İşte Sosa’nın açıklamaları;

"Açıkçası maç açıklanması zor bir hal aldı. Saha içinde değişik bir şey gördüm. Bu gece maç bizim diyebileceğimiz tarzda bir oyundu. Ama daha sonra goller yedik. Açıklaması zor bir durum."

'BÖYLE DEVAM EDERSEK'

"Büyük bir takımımız var. Ama sonuçta maç böyle bitebiliyor. Değişmesi gereken şeyler olduğuna inanıyorum. 3-0’dan sonra daha emin oynayabilirdik. Eğer böyle devam edersek takım adına çok kötü olur. Bu süreci daha iyi bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.

"Bu durum bize bir örnek olmalı. Örnek olmazsa daha kötüye gidebiliriz. Herkes hatalarının sorumluluğunu almak zorunda. Ders çıkarıp iyi çalışmamız gerekiyor. Daha iyiye gitmemiz gerekiyor."