Soruşturma açılan 'asker selamı' FIFA'dan çıktı!
UEFA, Arnavutluk ile Fransa maçlarında Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının 'asker selamı' vermelerinin ardından soruşturma başlatmıştı. Ancak ilginç bir gerçek ortaya çıktı...
EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk ve Fransa maçlarında gollerden sonra futbolcularımızın asker selamı vermesi Avrupa'nın dikkatini çekmiş, UEFA konu hakkında soruşturma açıldığını belirtmişti.
Ancak soruşturma açılan 'asker selamı' dünyanın en çok satan video oyunlarından biri olan FIFA'da da yer alıyor...
Başakşehir Kulübü'nün Esports Twitter hesabı, ''Dünyanın en çok satan video oyunundaki gol sevincini cezalandırmak mı? Ama niye?'' şeklinde tweet atarak soruşturmaya tepki gösterdi.
İşte Başakşehir'in konu hakkında attığı o tweet...
🇹🇷 Dünyanın en çok satan video oyunundaki gol sevincini cezalandırmak mı? Ama niye?? 🤷🏻♂️— İstanbul Başakşehir Esports (@Ibfk2014E) October 15, 2019
🇬🇧 Penalising the goal celebration on the most popular video game in the world? But why?? 🤷🏻♀️ pic.twitter.com/AzL9wSQ1Y9
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle