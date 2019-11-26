Sörloth Trabzonspor'da yeniden doğdu
Trabzonsporlu Alexander Sörloth bordo mavili takımla kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Karadeniz ekibinin sezon başında Crystal Palace’dan iki yıllığına kiraladığı Sörloth, İngiliz kulübünde geçen sezon 12 maçta görev alabilmişti.
Norveçli oyuncu, devre arası kiralandığı Belçika takımı Gent’te ise 19 lig maçında 4 gol attı. Crystal Palace’a gelmeden önce Norveç’te Rosenborg ve Bodo Glimt, Hollanda’da Groningen, Danimarka’da Midtjylland’da oynayan Sörloth Trabzonspor’da ise 20 maçta 9 gol, 4 asiste imza attı.
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