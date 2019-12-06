Sörloth korkuttu! Sakatlık...

Trabzsonspor'un gol yollarındaki bir numaralı silahı olan Alexander Sörloth, bordo-mavililerin akşam idmanında sakatlık geçirdi. Yıldız futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. İlk belirlemelere göre yıldız forvetin sakatlığının ciddi olmadığı ifade ediliyor.

Sörloth, Trabzonspor'da çıktığı 22 maçta 11 gol ve 4 asist kaydetti.