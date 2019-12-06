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Futbol
06.12.2019 - 00:17, Son Güncelleme:

Sörloth korkuttu! Sakatlık...

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Sörloth korkuttu! Sakatlık...

Trabzonspor’un akşam antrenmanında Norveçli golcü Sörloth sakatlandığı kaydedildi. Oyuncunun durumu cuma günü yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

Trabzsonspor'un gol yollarındaki bir numaralı silahı olan Alexander Sörloth, bordo-mavililerin akşam idmanında sakatlık geçirdi. Yıldız futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. İlk belirlemelere göre yıldız forvetin sakatlığının ciddi olmadığı ifade ediliyor.

Sörloth, Trabzonspor'da çıktığı 22 maçta 11 gol ve 4 asist kaydetti. 

 

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