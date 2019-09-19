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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray sonunda kaleyi gole kapadı

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Club Brugge ile Belçika’da golsüz berabere kalan sarı kırmızılılar, Devler Ligi’nde üst üste 6. deplasman sınavında da fileleri havalandıramadı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray’ın Devler Ligi’nde dış sahada gol yeme kâbusu sona erdi... En son 18 Eylül 2002’de Rusya’da 2-0 kazandığı Lokomotiv maçında kalesini  gole kapatan sarı kırmızılılar, ardından Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda çıktığı üst üste 26 karşılaşmada da kalesinde gol görmüştü. Aslan’da buna karşın Avrupa’da deplasmanda galibiyet hasreti 18 maça çıktı. En son 12 Mart 2013’te Schalke’yi Almanya’da 3-2 yenmişti.

15 maçta 12 yenilgi, 3 beraberlik

Aslan’ın Şampiyonlar Ligi özelinde son dönemde dış saha performansı parlak değil. Sarı kırmızılılar, Schalke maçından son
ra Devler Ligi’nde 15 deplasman maçı oynarken, bunların 12’sinden yenilgiyle ayrıldı. 3 kez de berabere kaldı. Bu mücadelelerde Galatasaray kalesinde 33 gol görürken, buna karşılık 8 gol atabildi.

Son 6 Avrupa sınavında gole hasret

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 6 müsabakada gol bulamadı. Son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya’nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı kırmızılı ekip, ardından sırasıyla Östersunds’a 2-0, Porto’ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova’ya 2-0’lık skorlarla mağlup olurken, Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Ve son olarak dün Brugge ile 0-0’lık skorla yenişemedi.

Galatasaray sonunda kaleyi gole kapadı

 

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