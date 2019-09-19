Galatasaray sonunda kaleyi gole kapadı
Club Brugge ile Belçika’da golsüz berabere kalan sarı kırmızılılar, Devler Ligi’nde üst üste 6. deplasman sınavında da fileleri havalandıramadı.
Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray’ın Devler Ligi’nde dış sahada gol yeme kâbusu sona erdi... En son 18 Eylül 2002’de Rusya’da 2-0 kazandığı Lokomotiv maçında kalesini gole kapatan sarı kırmızılılar, ardından Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda çıktığı üst üste 26 karşılaşmada da kalesinde gol görmüştü. Aslan’da buna karşın Avrupa’da deplasmanda galibiyet hasreti 18 maça çıktı. En son 12 Mart 2013’te Schalke’yi Almanya’da 3-2 yenmişti.
15 maçta 12 yenilgi, 3 beraberlik
Aslan’ın Şampiyonlar Ligi özelinde son dönemde dış saha performansı parlak değil. Sarı kırmızılılar, Schalke maçından son
ra Devler Ligi’nde 15 deplasman maçı oynarken, bunların 12’sinden yenilgiyle ayrıldı. 3 kez de berabere kaldı. Bu mücadelelerde Galatasaray kalesinde 33 gol görürken, buna karşılık 8 gol atabildi.
Son 6 Avrupa sınavında gole hasret
Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 6 müsabakada gol bulamadı. Son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya’nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı kırmızılı ekip, ardından sırasıyla Östersunds’a 2-0, Porto’ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova’ya 2-0’lık skorlarla mağlup olurken, Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Ve son olarak dün Brugge ile 0-0’lık skorla yenişemedi.
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