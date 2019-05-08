"Sonuna kadar gideceğiz"
Burak Yılmaz, G.Saray yenilgisi nedeniyle pes etmeyeceklerini söyledi.
Beşiktaş’ın yıldız golcüsü, kalan 3 maçı da kazanmaya odaklanacaklarını söylerken, “En kötü, ikinci olup Şampiyonlar Ligi’ne gidebiliriz. Bize düşen sezon sonuna kadar formamız için elimizden geleni yapmak” dedi.
G.SARAY yenilgisiyle şampiyonluk umutlarını yitiren Beşiktaş’ta futbolcular bir yandan, yitirdikleri puanlara yanarken, bir yandan da hakem Bülent Yıldırım’ın yönetimine tepki göstermeye devam ediyor. Takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, derbiyi kaybetmelerindeki temel faktörün hakem olduğunu söylerken, yaşanan olumsuzlukları geride bırakıp önlerine bakmaları gerektiğinin altını çizdi. Kalan haftalara odaklanmaları gerektiğini söyleyen Burak, “Her şey bitmiş değil. Önümüzde daha 3 maç ve ulaşacağımız bir hedef var. En kötüsü ikinci olarak Şampiyonlar Ligi’ne kalabiliriz. Üzüleceksek de, sevineceksek de sezon sonuna kadar bekliyeceğiz. Son dönemde yaşananlar üzücü ama son düdüğe kadar giydiğimiz formanın hakkını vermeye çalışacağız” dedi.
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