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Futbol
DHA
13.12.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Soner Tolungüç: "Oyuncularımıza güvenimiz tam..."

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Soner Tolungüç: "Oyuncularımıza güvenimiz tam..."

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Turgutluspor ve Derincespor’a mağlup olarak Play-Off hattının dışında kalan Karşıyaka’da gözler pazar günü oynanacak Ofspor maçına çevrildi.

Karşıyaka'da gözler, Ofspor ile iç sahada oynanacak maça çevrildi.

Teknik Direktörü Soner Tolungüç, rakiplerini yendikleri takdirde devreyi Play-OIff potasında tamamlayacaklarını belirterek, "Son iki karşılaşmada hesapta olmayan kayıplar yaşadık. Ancak oyuncularımıza güveniz tam. Taraftarımızın desteğiyle Ofspor’u yenerek devreye Play-Off içinde girmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz" diye konuştu.

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