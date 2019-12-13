Soner Tolungüç: "Oyuncularımıza güvenimiz tam..."

Karşıyaka'da gözler, Ofspor ile iç sahada oynanacak maça çevrildi.



Teknik Direktörü Soner Tolungüç, rakiplerini yendikleri takdirde devreyi Play-OIff potasında tamamlayacaklarını belirterek, "Son iki karşılaşmada hesapta olmayan kayıplar yaşadık. Ancak oyuncularımıza güveniz tam. Taraftarımızın desteğiyle Ofspor’u yenerek devreye Play-Off içinde girmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz" diye konuştu.

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