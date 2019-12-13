Soner Tolungüç: "Oyuncularımıza güvenimiz tam..."
TFF 3. Lig 2. Grup’ta Turgutluspor ve Derincespor’a mağlup olarak Play-Off hattının dışında kalan Karşıyaka’da gözler pazar günü oynanacak Ofspor maçına çevrildi.
Karşıyaka'da gözler, Ofspor ile iç sahada oynanacak maça çevrildi.
Teknik Direktörü Soner Tolungüç, rakiplerini yendikleri takdirde devreyi Play-OIff potasında tamamlayacaklarını belirterek, "Son iki karşılaşmada hesapta olmayan kayıplar yaşadık. Ancak oyuncularımıza güveniz tam. Taraftarımızın desteğiyle Ofspor’u yenerek devreye Play-Off içinde girmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz" diye konuştu.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle