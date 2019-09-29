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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.09.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Soner Tolungüç: "Önemli olan kazanmaktı ancak performansımızı yükseltmemiz lazım"

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Soner Tolungüç: "Önemli olan kazanmaktı ancak performansımızı yükseltmemiz lazım"

TFF 3. Lig 2. Grup’ta ilk 3 maçtan yalnız 1 puan çıkarınca zirve hedeflediği sezonda kendisini düşme hattında bulan Karşıyaka, Mesut Toros’un yerine yuvaya dönen teknik direktör Soner Tolungüç yönetimindeki ilk karşılaşmada, 1877 Alemdağspor’u tek golle yenerken 3 puandan çok daha fazlasını kazandı.

Alemdağ galibiyetiyle kazanamama psikolojisini atıp moral bulan yeşil-kırmızılı futbolcular, taraftarla arasındaki buzları da eritti.

Karşıyakalı taraftarlar, maçın ardından sezonun ilk haftalarında tepki gösterdikleri Hakan başta olmak üzere tüm futbolcuları bağırlarına bastı.

Kulübe 2.5 yıl sonra dönen Tolungüç yönetiminde ilk maçını kazanan Karşıyaka, grupta yarışa tutundu.

Bu galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu belirten Soner Tolungüç, "Bulunduğumuz yerden bir an önce üstlere çıkmamız gerekiyordu. Rakibe pozisyon vermemek için hatlar arasındaki mesafeyi kapattık. Rakip arkasına koşular yaparak Doğukan ve Hakan’a pozisyon yaratmaya çalıştık. İlk yarıda Alemdağ’ı yaklaştırmadık. Orta sahadan hücuma biraz daha destek olsa goller bulabilirdik. İkinci yarı baskıyı artırıp gol bulduk, ikiyi ve üçü atabilirdik. Galibiyet psikolojisiyle oyuncularımız biraz geri çekildi. Ancak önemli olan kazanmaktı. Performansımızı yükseltmemiz lazım. Bundan sonra daha çok çalışıp tırmanışımızı sürdüreceğiz" dedi.

Maçtan sonra takımı kampta tutarak sabah rejenerasyon antrenmanına çıkaran Tolungüç, oyuncularına yarın izin verecek.

DOĞUKAN’DAN KAZANDIRAN KAFA

Karşıyaka’nın hücumda çok şey beklediği genç yıldız adayı Doğukan, Alemdağspor maçında takımına 3 puanı getiren golü atarken 6 maçlık suskunluğunu da bozdu.

Son olarak geçen sezon 28 Nisan’da oynanan maçta Sultanbeyli Belediyespor’a gol atan Doğukan, Alemdağspor karşısında tabelayı değiştirip büyük sevinç yaşadı.

Soner Tolungüç: Önemli olan kazanmaktı ancak performansımızı yükseltmemiz lazım

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