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Futbol
DHA
07.12.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Soner Tolungüç: "Bizi zor bir müsabaka bekliyor ancak..."

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Soner Tolungüç: "Bizi zor bir müsabaka bekliyor ancak..."

TFF 3. Lig 2. Grup’ta 6 maçta elde ettiği 5 galibiyet, 1 beraberliğin ardından geçen hafta Turgutluspor’a evinde son dakika golüyle 2-1 yenilen Karşıyaka, yarın Belediye Derincespor’a konuk olacak.

Derince Belediye Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak maçı Hakem Mehmet Şükrü Közcü yönetecek.

Yeşil-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Doğukan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Turgutluspor yenilgisiyle ikincilik fırsatını kaçırarak 5. sıraya gerileyen Karşıyaka’nın 24 puanı bulunuyor.

Kocaeli ekibi Derince ise topladığı 20 puanla 8. sırada yer alıyor.

Zirve yarışından kopmak istemediklerini belirten Teknik Direktör Soner Tolungüç, "Sahamızda yaşadığımız puan kaybını Derince önünde telafi etmek istiyoruz. Bizi zor bir müsabaka bekliyor. Oyuncuların en iyi skoru elde edeceğine inanıyorum" dedi.

İki kulübün yöneticilerinin yaptığı temaslar sonunda deplasman tribünü kontenjanı yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkartıldı.

Kritik karşılaşmayı 170 Karşıyaka taraftarı tribünden izleyebilecek.

KARŞIYAKA'nın muhtemel 11'i şu şekilde...

Mehmet - Fatih, Cenk, Metin, Anıl, Mustafa Aşan, Arif, Namık Barış, Harun, Özgür, Hakan Kuş

 

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MevzuBahis | 6-8 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Soner Tolungüç: Bizi zor bir müsabaka bekliyor ancak...

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