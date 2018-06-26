Son tango mutlu bitti! Arjantin son 16'da!..
2018 Dünya Kupası D Grubu'nda Arjantin, Nijerya ile karşı karşıya geldi. Arjantin'in tamam ya da devam maçında Tangocular 2-1 kazanarak son 16 turuna kaldı. Arjantin'in gollerini 14. dakikada Lionel Messi ve 86'da Marcos Rojo kaydetti. Neijerya Victor Moses'in 51. dakikadaki penaltı golüyle eşitliği bulsa da skoru koruyamadı. Maçı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetti. Çakır, Nijeryalılar'ın çok itiraz ettiği bir elle oynama pozisyonunda devam dedi. Top önce oyuncunun kafasına, sonra eline çarptığı için kurallar gereği devam kararı verildi. Arjantin ikinci turda C Grubu lideri Fransa ile karşılaşacak. İzlanda'yı yenerek namağlup gruptan çıkan Hırvatistan ise Danimarka ile karşı karşıya gelecek.
2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son hafta mücadelesinde Arjantin, Nijerya'yı 2-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti ve son 16'ya yükseldi. Bu sonuçla Nijerya 3 puanda kalarak grubu 3'üncü sırada noktaladı ve turnuvaya veda etti. Arjantin'in son 16 turundaki rakibi, C Grubu'nu ilk sırada bitiren Fransa oldu.
STAT: Saint Petersburg
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
NİJERYA: Uzoho, Omeruo (Dk. 90 Iwobi), Balogun, Ekong, Idowu, Etebo, Ndidi, Mikel, Moses, Ahmed Musa (Dk. 90+2 Nwankwo), Iheanacho (Dk. 46 Ighalo)
ARJANTİN: Armani, Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico (Dk. 80 Agüero), Enzo Perez (Dk. 61 Pavon), Mascherano, Banega, Di Maria (Dk. 72 Meza), Messi, Higuain
GOLLER: Dk. 51 (P) Moses (Nijerya) - Dk. 14 Messi, Dk. 86 Rojo (Arjantin)
SARI KARTLAR: Balogun, Mikel (Nijerya) - Mascherano, Banega, Messi (Arjantin)
MAÇTAN DAKİKALAR
14'üncü dakikada Banega'nın attığı ara pasını kontrol eden Lionel Messi, takımının ilk golünü attı: 0-1.
51'inci dakikada Mascherano'nun ceza sahası içinde yaptığı bir müdahalenin ardından maçın hakemi Çakır, VAR'a başvurdu. Ekranda pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Nijerya adına penaltı vuruşunu değerlendiren Moses topu ağlarla buluşturarak beraberlik golünü attı: 1-1.
86'ncı dakikada Mercado'nun sağ kanattan içeri kestiği topa düzgün bir vuruş yapan Rojo, takımını 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşma Arjantin'in 2-1'lik üstünlüğü ile noktalandı.
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