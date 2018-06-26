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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
26.06.2018 - 18:08, Son Güncelleme:

Son tango mutlu bitti! Arjantin son 16'da!..

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Son tango mutlu bitti! Arjantin son 16'da!..

2018 Dünya Kupası D Grubu'nda Arjantin, Nijerya ile karşı karşıya geldi. Arjantin'in tamam ya da devam maçında Tangocular 2-1 kazanarak son 16 turuna kaldı. Arjantin'in gollerini 14. dakikada Lionel Messi ve 86'da Marcos Rojo kaydetti. Neijerya Victor Moses'in 51. dakikadaki penaltı golüyle eşitliği bulsa da skoru koruyamadı. Maçı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetti. Çakır, Nijeryalılar'ın çok itiraz ettiği bir elle oynama pozisyonunda devam dedi. Top önce oyuncunun kafasına, sonra eline çarptığı için kurallar gereği devam kararı verildi. Arjantin ikinci turda C Grubu lideri Fransa ile karşılaşacak. İzlanda'yı yenerek namağlup gruptan çıkan Hırvatistan ise Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son hafta mücadelesinde Arjantin, Nijerya'yı 2-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti ve son 16'ya yükseldi. Bu sonuçla Nijerya 3 puanda kalarak grubu 3'üncü sırada noktaladı ve turnuvaya veda etti. Arjantin'in son 16 turundaki rakibi, C Grubu'nu ilk sırada bitiren Fransa oldu.

STAT: Saint Petersburg

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

NİJERYA: Uzoho, Omeruo (Dk. 90 Iwobi), Balogun, Ekong, Idowu, Etebo, Ndidi, Mikel, Moses, Ahmed Musa (Dk. 90+2 Nwankwo), Iheanacho (Dk. 46 Ighalo)

ARJANTİN: Armani, Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico (Dk. 80 Agüero), Enzo Perez (Dk. 61 Pavon), Mascherano, Banega, Di Maria (Dk. 72 Meza), Messi, Higuain

GOLLER: Dk. 51 (P) Moses (Nijerya) - Dk. 14 Messi, Dk. 86 Rojo (Arjantin)

SARI KARTLAR: Balogun, Mikel (Nijerya) - Mascherano, Banega, Messi (Arjantin)

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

15
Maradona coştu
Maradona coştu

MAÇTAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada Banega'nın attığı ara pasını kontrol eden Lionel Messi, takımının ilk golünü attı: 0-1.

51'inci dakikada Mascherano'nun ceza sahası içinde yaptığı bir müdahalenin ardından maçın hakemi Çakır, VAR'a başvurdu. Ekranda pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Nijerya adına penaltı vuruşunu değerlendiren Moses topu ağlarla buluşturarak beraberlik golünü attı: 1-1.

86'ncı dakikada Mercado'nun sağ kanattan içeri kestiği topa düzgün bir vuruş yapan Rojo, takımını 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşma Arjantin'in 2-1'lik üstünlüğü ile noktalandı.

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