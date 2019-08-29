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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ertuğrul GÜNEŞ
29.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Son sözümüz 5 milyon Euro

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Monaco, Falcao için Galatasaray'dan bonservis talebini yineledi.

Monaco Kulübü, “5 milyon Euro bonservis istiyoruz” dedi. Buna karşın Fransız basını ise “Falcao, G.Saray’a yakın” iddiasında bulundu.

MONACO, G.Saray’ın transferi için 1.5 aydır yoğun mesai harcadığı Radamel Falcao için son sözünü söyledi. Fransızlar, bir kez daha, sarı kırmızılıların bedelsiz olarak kadrosuna katmaya çalıştığı 33 yaşındaki isim için “Bonservis ödenmeden bu transferi gerçekleştiremezsiniz” dedi. Transfer hikayesinin başlangıcında Falcao’nun yıllık 8 milyon Euro’luk maliyetinden kurtulmak adına bedelsiz ayrılığına onay vermeye hazır olan Monaco’nun, G.Saray’ın kendileri ile el sıkışmadan Kolombiyalı oyuncu ile anlaşması üzerine karar değiştirdiği ortaya çıktı. Fransız yöneticiler, pazarlıklarda son sözü söyleyerek 5 milyon Euro bonservis talep etti.

Diagne için 9 milyonluk teklif

FRANSIZLARIN talebi sonrasında hem Falcao’nun yıllık ücreti hem de menajerlik ücretleri ile maliyetinin 3 yıl için 20 milyon Euro’yu aşıyor olması, transfer ihtimalini azalttı. Al-sat dengesinde eksi 3 milyon Euro’da olan G.Saray, Falcao’yu bonservis ödeyerek alabilmesi ise Mbaye Diagne’nin kararına kaldı! Zira G.Saray 8 milyon Euro transfer geliri elde edemezse Falcao için bonservis ödese bile FFP kriterleri gereği Kolombiyalı’yı Devler Ligi’nde oynatamayacak. Yönetim Diagne için talip ararken, Ze Luis ve Luiz Adriano’yu satan Spartak Moskova, Diagne için 9 milyon Euro’luk teklifte bulundu. G.Saray’da yıllık 2.4 milyon Euro kazanan Diagne, Rus ekibine “Ayrılacaksam daha iyi kontrat gerek” dedi ve yıllık 3.5 milyon Euro garanti para istedi.

Son sözümüz 5 milyon Euro

L’Equipe: Monaco fikir değiştirdi

DIAGNE satılırsa UEFA’nın al-sat dengesinde artıya geçecek olan Aslan, hem Luyindama’yı Devler Ligi kadrosuna alabilecek hem de golcü transferine kaynak sağlayacak. Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, bugün Fransa’ya gidecek. Monaco’daki Devler Ligi kura çekimine katılacak heyetin Falcao için de girişimde bulunması bekleniyor. Öte yandan Fransız basınından L’Equipe, Falcao’nun G.Saray’a yakın olduğunu öne sürdü. Haberde, “Monaco fikir değiştirdi. Yöneticilerin direnci kırıldı” iddiasında bulunuldu.

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