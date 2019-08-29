Son sözümüz 5 milyon Euro

Monaco Kulübü, “5 milyon Euro bonservis istiyoruz” dedi. Buna karşın Fransız basını ise “Falcao, G.Saray’a yakın” iddiasında bulundu.

MONACO, G.Saray’ın transferi için 1.5 aydır yoğun mesai harcadığı Radamel Falcao için son sözünü söyledi. Fransızlar, bir kez daha, sarı kırmızılıların bedelsiz olarak kadrosuna katmaya çalıştığı 33 yaşındaki isim için “Bonservis ödenmeden bu transferi gerçekleştiremezsiniz” dedi. Transfer hikayesinin başlangıcında Falcao’nun yıllık 8 milyon Euro’luk maliyetinden kurtulmak adına bedelsiz ayrılığına onay vermeye hazır olan Monaco’nun, G.Saray’ın kendileri ile el sıkışmadan Kolombiyalı oyuncu ile anlaşması üzerine karar değiştirdiği ortaya çıktı. Fransız yöneticiler, pazarlıklarda son sözü söyleyerek 5 milyon Euro bonservis talep etti.

Diagne için 9 milyonluk teklif

FRANSIZLARIN talebi sonrasında hem Falcao’nun yıllık ücreti hem de menajerlik ücretleri ile maliyetinin 3 yıl için 20 milyon Euro’yu aşıyor olması, transfer ihtimalini azalttı. Al-sat dengesinde eksi 3 milyon Euro’da olan G.Saray, Falcao’yu bonservis ödeyerek alabilmesi ise Mbaye Diagne’nin kararına kaldı! Zira G.Saray 8 milyon Euro transfer geliri elde edemezse Falcao için bonservis ödese bile FFP kriterleri gereği Kolombiyalı’yı Devler Ligi’nde oynatamayacak. Yönetim Diagne için talip ararken, Ze Luis ve Luiz Adriano’yu satan Spartak Moskova, Diagne için 9 milyon Euro’luk teklifte bulundu. G.Saray’da yıllık 2.4 milyon Euro kazanan Diagne, Rus ekibine “Ayrılacaksam daha iyi kontrat gerek” dedi ve yıllık 3.5 milyon Euro garanti para istedi.

L’Equipe: Monaco fikir değiştirdi

DIAGNE satılırsa UEFA’nın al-sat dengesinde artıya geçecek olan Aslan, hem Luyindama’yı Devler Ligi kadrosuna alabilecek hem de golcü transferine kaynak sağlayacak. Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, bugün Fransa’ya gidecek. Monaco’daki Devler Ligi kura çekimine katılacak heyetin Falcao için de girişimde bulunması bekleniyor. Öte yandan Fransız basınından L’Equipe, Falcao’nun G.Saray’a yakın olduğunu öne sürdü. Haberde, “Monaco fikir değiştirdi. Yöneticilerin direnci kırıldı” iddiasında bulunuldu.

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